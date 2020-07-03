Diyarbekirspor'dan teknik direktör Demir ile devam kararı

Lig ekibi Diyarbekirspor, geçen sezonun ikinci yarısında takımın başına geçen teknik direktör Şenol Demir ile yeni sezonda da devam kararı aldı.

Tecrübeli teknik adam ile bir araya gelen Kulüp Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, yeni sezonda da çalışmak için ortak irade ortaya koyduklarını söyledi. Diyarbakırspor'un kaptanlarından olan Demir'in Diyarbakır'la gönül bağı olduğunu ve şehirde sevildiğini belirten Avşar, önümüzdeki günlerde transfer çalışmalarına da başlayacaklarını kaydetti. Avşar, “Biz Şenol hocamızdan çok memnunuz. Göreve geldikten sonra iyi bir çıkış yakaladık. Kendisi Diyarbakır'da seviliyor ve biz onu Diyarbakır'ın evladı olarak kabul ediyoruz. Devam etme yönünde ortak bir irade ortaya koyduk. Yeni sezonla ilgili bir planlama hazırlayacak. Ona göre tekrar bir araya gelip çalışmalar yapacağız. İç ve dış transferde gerekli adımları atarak yeni sezona hazırlanacağız” dedi.

Diyarbakır'ı kendi evi gibi gördüğünü belirten Şenol Demir ise söz konusu Diyarbakır'ın spordaki başarısı olunca kendisi için maddiyatın her zaman ikinci planda geldiğini kaydetti. Demir, “Diyarbakır'ı ve halkını seviyorum. Burada yabancılık çekmiyorum. 4 sezon oynadım ve güzel günler yaşadık. Geçen sezon bazı talihsizlikler yaşadık. Yönetim devam etmek istedi, ben de devam etmekten yana irade ortaya koydum. İnşallah güzel işler başaracağız” diye konuştu.