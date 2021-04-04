Diyarbekirspor'un deplasman rekoru

com 3. Lig 1. Grup lideri Diyarbekirspor, 145 takımın mücadele ettiği Türkiye profesyonel futbol liglerinde bu sezon deplasmanda yenilgi almayan 2 takımdan biri oldu.

Yeşil-kırmızılı takım, deplasmanda kalesinde sadece 2 gol görerek aynı zamanda bu alanda Türkiye liglerinin en az gol yiyen takımı oldu. Son 5 haftaya en yakın takipçisinin 2 puan önünde lider giren Diyarbekirspor rekor üstüne rekora imza atıyor. 3. Ligdeki 67 takım arasında en fazla puan toplayan ve en az gol yiyen Şenol Demir'in öğrencileri, 4 grup arasında deplasmanda yenilgi almayan tek takım unvanını elinde bulunduruyor.

145 takımdan oluşan Türkiye liglerinde deplasmanda yenilmeyen bir diğer takım ise Manisa Futbol Kulübü. Bu sezon tüm liglerde deplasmanda en az gol yiyen takım ise kalesinde sadece 2 gol gören Diyarbekirspor oldu. 12 deplasman maçında 8 galibiyet ve 4 beraberlik alan Diyarbekirspor bu alanda hanesine 28 puan yazdırdı. Teknik direktör Şenol Demir takımın başında çıktığı 35 maçta bir kez yenilirken deplasmanda hiç yenilmeyerek kırılması güç bir rekora imza attı.

"Başarının nedeni disiplin"

Kulüp İkinci Başkanı ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, deplasmanda elde edilen başarının takım disiplinine bağlı olmalarından kaynaklandığını söyledi. Avşar, "Genel olarak son 8 yılın en iyi performansını sergiliyoruz takım olarak. 25 maçta sadece 2 kez yenildik. Deplasmanda bileğimiz bükülmedi. Şampiyonluk için kenetlendik. Kalan 5 maçımızı kazanıp rekorlarla beraber şampiyonluğu kentimize kazandıracağız" dedi.