Diyarbekirspor'un galibiyet hasreti devam ediyor

Lig 3. Grup'ta yer alan ve ligin ikinci yarısına büyük bir kadro revizyonu ile giren Diyarbekirspor'da işler yolunda gitmiyor.

13 futbolcuyla yollarını ayıran ve 8 futbolcu kadrosuna katan yeşil kırmızılı ekip, ikinci yarının ilk iki maçından sadece 1 puan aldı. Ligin ikinci yarısına Gölcükspor yenilgisiyle başlayan Diyarbekirspor, Turgutluspor ile sahasında 2-2 berabere kalarak, galibiyet hasretini sürdürdü.

Son 7 maçta 4 beraberlik aldı

Ligdeki en son galibiyetini 12. hafta maçında Çorum Belediyespor'u sahasında 1-0 yenerek alan Diyarbekirspor, bu karşılaşmadan sonra yaptığı 7 müsabakadan galibiyet alamadı. Karacabey Belediyespor'a 13. hafta maçında deplasmanda 1-0 mağlup olan yeşil kırmızılı ekip, sahasında oynadığı müsabakalarda da berabere kaldı. Ankara Adliyespor ve 1461 Trabzon ile 1-1'lik sonuçlarla sahasında berabere kalan Diyarbekirspor, geçen hafta ise Turgutluspor ile 2-2 berabere kalmıştı. Diyarbekirspor, deplasmanda Muğlaspor'a 3-0 ve Gölcükspor'a 2-0 yenilmiş, Fatsa Belediyespor'la da 1-1 berabere kalmıştı. Son 7 lig maçında 4 beraberlik ve 7 yenilgi alan Diyarbekirspor, şuan 26 puanla ligin 8'nci sırasında bulunuyor.

Bu hafta İstanbul'a gidecek

Diyarbekirspor, 20. hafta maçında İstanbul'da Halide Edip Adıvarspor ile deplasmanda karşılaşacak. Ligin ilk maçında Diyarbekirspor, rakibini 3-0'lık farklı sonuçla mağlup etmişti. İkinci yarının ilk iki maçında 1 puan alan yeşil kırmızılı takım, kaleci İhsan Turgut Kirveli, Gökhan Ünver, Gökhan Yenigün, Erman Taşkın, Aziz Ceylan, Tugay Adamcıl, Emre Pehlivan, Tolga Şahin, Sefacan Taşkolu, Selman Sefinç, Özgür Kedikli, Saffet Gurur Yazar ve Fikret Topaloğlu ile yollarını ayırmıştı.

Yeşil kırmızılı takım şuana kadar, Serik Belediyespor'dan Taner Çekiç, Tuzlaspor'dan Faruk Yaldıran ve Serhat Koruk, Düzcespor'dan Salih Sefercik, Kastamonuspor 1966'dan Fahri Küçükkurt, Gümüşhanespor'dan Serdar Ümit Deniz, Darıca Gençlerbirliğinden Raşit Sevindir ve eski oyuncusu Vedat Budak'ı transfer etti. Hakan Yağmur'un gelmesiyle Diyarbekirspor'un dış transferde kadrosuna kattığı futbolcu sayısı 9'a yükseldi.

Diyarbekirspor'un hem ligin ilk yarısında hem ikinci yarısında elde ettiği sonuçlar şöyle: İlk yarı maçları, Diyarbekirspor-Gölcükspor: 2-1. Turgutluspor-Diyarbekirspor: 3-0. Diyarbekirspor-Halide Edip Adıvarspor: 3-0. Anagol 24 Erzincanspor- Diyarbekirspor: 2-1. Diyarbekirspor-Payasspor: 2-0. Bucaspor-Diyarbekirspor: 1-3. Diyarbekirspor-Serik Belediyespor: 2-1. Bağcılar Spor Kulübü-Diyarbekirspor: 0-0.

Cizrespor-Diyarbekirspor: 1-0. Diyarbekirspor-Kocaelispor: 3-0. Bayburt İl Özel İdare- Diyarbekirspor: 3-1. Karacabey Belediyespor-Diyarbekirspor: 1-0. Diyarbekirspor-Ankara Adliyespor: 1-1.

Muğlaspor-Diyarbekirspor: 3-0. Diyarbekirspor-1461 Trabzon: 1-1. Fatsa Belediyespor-Diyarbekirspor: 1-1. İkinci yarı maçları, Gölcükspor-Diyarbekirspor: 2-0. Diyarbekirspor-Turgutluspor: 2-2.