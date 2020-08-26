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Diyarbekirspor'un ismi Diyarbakır Futbol Kulübü olarak değiştirildi

Diyarbekirspor’un ismi Diyarbakır Futbol Kulübü olarak değiştirildi.

Diyarbekirspor'un ismi Diyarbakır Futbol Kulübü olarak değiştirildi. Kulübün renkleri ise yeşil-kırmızı olarak devam edecek.


İsim değişikliği Türkiye Futbol Federasyonu tarafından onaylanarak resmiyet kazandı. 2. Başkan ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, taraftarların ve kamuoyunun talebi üzerine isim değişikliğine gittiklerini söyledi. Avşar, "Diyarbekirspor ismi de bizim için çok değerli ve anlamlıydı. Ancak kulübümüzü halka mal etmek amacıyla kamuoyunun beklentisini dikkate alarak isim değişikliğine gitmeyi uygun bulduk. Yeni sezonda Diyarbakır Futbol Kulübü ismimizle mücadele edeceğiz. Fikstür çekimine yeni ismimizle katılacağız. Camiamız ve kentimiz için hayırlı olsun" dedi.

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