Diyarbekirspor'un maç hazırlıkları sürüyor

Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor, rakiplerine karşı puan kaybettiği haftayı iyi değerlendiremedi. Yeşil-kırmızı takım Cumartesi günü Saat 14.00'te kendi sahasında Fethiyespor'u konuk edecek.

Ligde düşme hattında yer alan ve 14 puanı bulunan Diyarbekirspor, 23 puanlı Fethiyespor'u konuk edecek. Diyarbekirspor Kulüp Başkanı Serkan Genç, Fethiyespor'u yenerek çıkışı sürdürmek istediklerini belirtti.

Sezonun ikinci devresinde takımın başına geldiklerini ve kendi evinde ilk rakibi olan Balıkesirspor'u yenerek birazda olsa nefes aldıklarını ifade eden Genç, “Daha önümüzde final gibi oynayacağımız 16 maç var. Bu hafta bizim gibi mutlak puana ihtiyacı olan Fethiyespor'u kendi sahamızda yenerek çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Fethiyespor maçını önce kazanıp sonra da deplasmanda mücadele edecek olan iki rakibimiz Baynet Balıkesirspor ve Uşakspor maçlarında gözümüz olacak. Önce bu cumartesi günü yapacağımız Fethiyespor maçını kazanmayı hedefliyoruz. Taraftarlarımızı maça davet ederek bizi yalnız bırakmamalarını istiyoruz" dedi.