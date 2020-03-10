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Diyarbekirspor'un Play-Off umutları sürüyor

TFF 3.

Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor'un Play-Off umutları devam ediyor.


Pazar günü Diyarbakır Stadında saat 14.30'da Bayrampaşaspor'u konuk edecek olan yeşil kırmızılı ekipte, savunma oyuncularının cezalı olması teknik heyeti zora soktu. Kritik maç öncesinde Diyarbekirspor'da stoperler Şevket Güngör ve Ömer Yanık'ın cezalı duruma düşmesi teknik heyeti sıkıntıya soktu. Bayrampaşa maçı öncesinde teknik direktör Şenol Demir'in elinde stoper olarak sadece İbrahim Has var. Demir'in sağ veya sol beklerden birini bu mevkide ikinci stoper olarak görevlendirmesi bekleniyor.


Karşılaşmanın Diyarbekirspor'un 1 maçlık cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak.

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