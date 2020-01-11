Diyarbekirspor'un yeni başkanı Turhan İlgi'den spor camiasına çağrı

Diyarbakırspor'un çiçeği burnunda başkanı Turhan İlgin, Diyarbekirspor olarak Diyarbakırspor'un misyonunu yeniden üstlenmek için yeni bir yapılanma içerisine girdiklerini belirterek Diyarbakırspor camiasına kenetlenme çağrısında bulundu.

Bir zamanlar formasını giydiği ve yöneticiliğini yaptığı Diyarbakırspor'un her Diyarbakırlının hayallerini süslediğini belirten İlgin, Pazar günü oynayacakları Nevşehir Belediyespor maçı ile yeni bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi. Başkan İlgin, "Büyük Diyarbakırspor'un ruhunu ve misyonunu yeniden harekete geçirmek için önemli bir gayret içerisindeyiz. Yeniden yapılanma kapsamında bu önemli görevi üstlendik. Azimli ve kararlıyız. Bu değerli markayı beraber yükselteceğiz. Bunun için herkesin her kesimin desteğini bekliyoruz. Diyarbakırspor'da yöneticilik yapmış, formasını giymiş ve gönül vermiş herkesi bu mücadelenin içinde görmek istiyoruz. Küskünlük ve kırgınlıkları bir kenara bırakalım. Bu şehrin yeniden ayağa kalkmaya ihtiyacı var. Bunu hep beraber sağlayalım. Pazar günü milat olsun. Nevşehir Belediyespor maçına tüm hemşerilerimizi davet ediyoruz" dedi.