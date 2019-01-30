Dizel araç üretiminin azalması LPG ustalarını umutlandırdı

DİYARBAKIR (İHA) – Dizel araç üretiminin Avrupa'da kalkması, Türkiye ve Orta Doğu ülkelerinde de talebin azalması, LPG ustalarına iş umudu oluşturdu. Bazı ülkelerde dizel araçlarının yasaklanmasının zamanla Türkiye'de de geçerli olacağını belirten LPG ustaları bu kararın yürürlüğe girmesiyle işlerinde ciddi bir patlama yaşanacağını belirtti.

Litre fiyatının farkından dolayı benzinli araç kullananların alternatif yakıt tüketimlerine yöneleceğini belirten LPG ustaları bu durumun ülke genelinde işlerine olumlu yansıyacağını ve kararın kendilerini umutlandırdığını kaydetti. Litre fiyatı benzinin neredeyse yarısı kadar olan LPG, araç sahiplerinin ilk tercihi haline geldi. Özellikle çıkardığı masraf nedeni ile dizel araçlarını satmaya başlayan vatandaşlar, aldıkları benzinli araçlarına LPG taktırmaya başladı. Benzinli araçlarına LPG taktıran vatandaşlar, yakıttan tasarruf edip çevre kirliliğinin de önüne geçiyor.

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçesinde bulunan 1. Sanayi Sitesinde LPG ustası olan Bilal Dumlupınar, dizel araçlarının oluşturduğu ağır masraflar ve fiyat farkından dolayı vatandaşların araçlarını satmaya başladığını söyledi. Araçlarını satan vatandaşların benzin, hibrit ve LPG seçeneklerine yönlendiğini belirten Dumlupınar, çevre kirliliğine de neden olan dizel araçların dünyanın bazı bölgelerinde yasaklandığını ifade etti. Vatandaşların benzin, hibrit ve LPG'ye yönelmesiyle, kendilerinin de yoğun bir iş temposuna girdiğini kaydeden Dumlupınar, “Fiyat farkı nedeni ile vatandaşlar farklı yakıt tüketimleri arayışına girdi. Dünyanın birçok ülkesinde dizel araçlar çevre kirliliği oluşturduğu için kaldırılıyor, bazı otomobil firmaları da dizel motor araçları üretmeme kararı aldı. Bu durumda vatandaşlar benzin ve LPG'ye yöneliyor” dedi.

Aracını bakıma getiren benzin ve LPG'li araç kullanıcısı Abdullah Özdel, dizel araçların çevreye etkisinin olumsuz olduğunu ayrıca diğer araçlara göre daha fazla masraflı olduğunu söyledi. Özdel, “Dizel araçlarda genelde atmosfere salınan kötü gazlardan dolayı ciddi bir etki oluşturuyor. Şu anda en uygun olarak az karbondioksit salınımından dolayı LPG'li araçlar çevreye daha uygun. Dizel araçlarda masraf olayında çok ağır faturalanıyor, benzin ile LPG'li araçlar ise dizel araçlar gibi masraflı olmuyor. Zaten LPG diğer akaryakıt türlerine göre çok daha uygun. İnsanların LPG'ye daha fazla yöneleceğini tahmin ediyorum” diye konuştu.