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Doç. Dr. Ahmet Bilgin Bulvarı A'dan Z'ye yenileniyor

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nun talimatlarıyla Doç.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun talimatlarıyla Doç. Dr. Ahmet Bilgin Bulvarı A'dan Z'ye yenileniyor. Bağlar ilçesinde bin 750 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğindeki Doç. Dr. Ahmet Bilgin Bulvarı'nda asfaltlama, peyzaj ve aydınlatma çalışmalarının startı verildi.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Vali Münir Karaloğlu'nun talimatıyla Bağlar ilçesinde bulunan Doç. Dr. Ahmet Bilgin Bulvarı'nda kapsamlı bir çalışma başlatarak yolu A'dan Z'ye yeniliyor. Uzun zamandır asfaltlama çalışması yürütülmeyen bin 750 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğindeki bulvarda Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, ilk etapta yolun tek yönünde tıraşlama ve refüj çalışması başlattı.



Asfaltlamanın ardından peyzaj çalışmaları başlayacak


Tıraşlama işleminin ardından ekipler, bulvara asfalt sermeye başladı. Toplam 4 bin ton sıcak asfaltın serileceği Doç. Dr. Ahmet Bilgin Bulvarı'nda yolun tamamlanmasıyla birlikte 1 metre genişliğindeki refüj yeniden yapımına başlanacak. Ağaçların zarar görmediği çalışmalarda daha sonra Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dire Başkanlığı, alanda mevsimlik çiçek ve peyzaj çalışmalarına başlayacak.



Yeni aydınlatma sistemi bulvarın çehresini değiştirecek


Daha önce yolun aydınlatma sisteminin çok iyi işlemediğini göz önünde bulunduran Büyükşehir Belediyesi, yürüteceği yeni aydınlatma sistemi çalışmasıyla Doç. Dr. Ahmet Bilgin Bulvarı'nın çehresini değiştirecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin yakın zamanda başlattığı kapsamlı çalışmaları kısa sürede tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunacak.

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