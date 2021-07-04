Doç. Dr. Hakan Akelma'nın hayatı belgesel oldu

Ödüllü yönetmen ve yapımcı Feyzi Baran'ın yönetmen koltuğunda olduğu ve senaryosunu Kamil Kahraman'ın kaleme aldığı 'Baba ne oldu' belgeseli promiyerini Ankara'da gerçekleşen Sağlık-Sen Genel merkezin düzenlediği 2. kısa film yarışmasında yaptığı, belgesel Hakan Akelma'nın oğlu Muhammed Barin'in gözünden pandemi sürecini ve babasının pandemideki mücadelesini konu aldı. Belgesel 25. Yıl Adem Yaşin Özel Ödülüne layık görüldü.

Diyarbakır Sinema Ofisi ve Fiyaka Medya'nın koordine ettiği ve sağlık çalışanlarına destek amacıyla yönetmen ve yapımcı Feyzi Baran ile ortaklaşa hayata geçirilen 'Baba ne oldu' belgesel filmi Türkiye Promierini Ankara'da Sağlık-Sen'in düzenlediği 2. kısa film yarışmasında yaptı. 'Baba ne oldu' ayrıca Sağlık-Sen tarafından yapılan yarışmada 25. Yıl Adem Yaşin Özel Ödülüne layık görüldü. TÜRSAK Vakfı'nın katkılarıyla, Fono filmden Post prodüksiyon desteği de kazanan filmin yurt içi ve yurtdışında bir çok festivalde gösterim alması bekleniyor. Yönetmen Feyzi Baran, bu belgeselle sağlık sektöründe çalışanların mücadelesini, özelde Hakan Akelma'nın süreci üzerinden anlatırken genelde sağlık çalışanlarının ailelerinin bu süreçte yaşadıkları sıkıntılarına ışık tutup bu mücadelenin unutulmamasını sağlamaya çalıştıklarını kaydetti. Baran, “'Baba ne oldu belgesel filmimizi, Memorial Diyarbakır Hastanesinde Basın ve Halkla İlişkiler görevi başında Covide yakalan, filmlerimizde yardımcı yönetmenlik yapan ekip arkadaşımız Yılmaz Tarancı ve Covid 19 sebebiyle hayatını kaybeden Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Aziz Aslan başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının anısına ithaf ettik” dedi.

Filmin sinopsisi

Yönetmen Baran filmin sinopsisi ile ilgili açıklamaları da şu şekilde yaptı:

“Hiç birimiz ne olduğunu anlayamadı. Ama süreç bazıları için daha zordu. Diyarbakır'da pandemiyi ilk günden itibaren göğüsleyen sağlıkçılarımız arasında sembolik bir isim Doç. Dr. Hakan Akelma. Gerek sosyal medyada on binlerce takipçisine düzenli verdiği mesajlarla gerekse Diyarbakır'da pandemi hastanesinin koordinatörü olarak süreci yürüttü. Diğer yandan 3 çocuk babasıydı ve onunda bir ailesi vardı. Yüzlerce hastayı iyileştirdiği yoğun bakım yataklarının birinde kendisi de Covid-19 tanısıyla 15 gün yattı. Çok kötüleşti, öldü dendi, sevenleri yas tuttu. Yaşadığını öğrenince hepimiz daha bir umut ve dirayetle tutunduk yaşama. Ona ise bu mücadele güç veren küçük oğlu Muhammed Barin oldu. Muhammed Barin sordu ‘Baba ne oldu?".