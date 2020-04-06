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Doğal antibiyotik olan çiriş otu pazardaki yerini aldı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde yetişen ve doğal antibiyotik olarak bilinen çiriş otu pazardaki yerini aldı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yetişen ve doğal antibiyotik olarak bilinen çiriş otu pazardaki yerini aldı.


Bahar mevsiminin gelmesiyle bölgenin yüksek kesimlerinde yetişen çiriş otu, vatandaşların geçim kaynağı oldu. Doğal antibiyotik olarak bilinen ve bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi olduğu kaydedilen Çiriş otu, tezgahlardaki yerini aldı. Her yıl bahar aylarında çiriş otunu topladıklarını belirten vatandaşlardan Selim Sevinç, "Otlar, ilçenin yüksek kesimlerinde yetişiyor. Bazen 20 kilometre yürüyerek bunları topluyoruz. Toplarken zorlanıyoruz ama ekmeğimizi bundan kazanıyoruz bir süre. Doğal antibiyotik olarak biliniyor, bağışıklık sistemini de güçlendiriyor" dedi.


Kilogramı 5 liradan satılan çiriş otuna bağışıklık sistemini güçlendirmesi nedeni ile vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

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