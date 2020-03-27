Doğu ve Güneydoğu'da kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kuvvetli yağış uyarısında bulunarak, vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak için kuvvetli sağanak yağış ve sel uyarısında bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bölgede halen devam eden hafif sağanak yağışlara ilaveten Türkiye'nin bu akşam saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir serin ve yağışlı havanın etkisine gireceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

Yüksek kesimlerde eriyen kar sele neden olabilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Genel olarak sağanak şeklinde görülecek yağışların hafta sonunda yurt genelinde, önümüzdeki hafta boyunca özellikle bölgelerimizde etkili olması bekleniyor. Bölgemiz genelinde Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illeri önümüzdeki hafta boyunca etkili olacak sistemin toplamda metrekareye yer yer 100 kilogram ve üzeri yağış bırakacağı tahmin edilmektedir. Zaman zaman kuvvetli olacak yağışlarla birlikte yüksek kesimlerdeki mevcut kar örtüsünde erimeler de meydana gelebileceğinden su baskınları ve taşkınlara karşı bölgedeki vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Halen bölgemizde mevsim normallerinin civarı seyreden hava sıcaklıklarının yağışlı sistemle beraber hissedilir 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor" denildi.