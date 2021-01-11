Doğum günü pastasındaki mumu söndürmeyi unuttular, yanan evde canlarını zor kurtardılar

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir evde doğum günü kutlayan gençler, mumu söndürmeden pastayı kaldırdı. Yanan mumun düşmesi sonucu halının tutuşmasıyla çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi.

Olay, Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi Batıkent Sitesi B-20 Blok 7. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir grup genç, doğum günü kutlamak için toplandı. Gençler, mumu söndürdüklerini düşünerek pastayı kaldırdı. Pastadan düşen mum, halıyı tutuşturdu. Alevlerin yükseldiği evde gençler, canlarını zor kurtararak evden çıkmayı başardı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında dumandan etkilenen 6 kişiye ambulansta müdahale edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.