Doğum Hastanesi köprülü kavşağı altyapısına köklü çözüm

Bölge Müdürlüğü ortaklığında yürütülecek projeyle Doğum Hastanesi köprülü kavşağında altyapı güçlendirecek.

Karayolları 9. Bölge Müdürlüğüne ait Doğum Hastanesi mevkiinde ve Doğum Hastanesi Köprü kavşağında aşırı yağışlarda meydana gelen yağmur suyunun en hızlı şekilde tahliye edilmesi ile ilgili proje çalışmalarına başlandı.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ile Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü ortaklığıyla yürütülecek projeyle Doğum Hastanesi mevkii ve Doğum Hastanesi Köprülü kavşağında aşırı yağışlarda oluşabilecek su birikintilerinin önüne geçilecek.

Projenin detaylarını görüşmek için Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürü Fırat Tutşi, Karayolları 9. Bölge Müdürü Savaş Bayındır'ı makamında ağırladı.

Çalışmayla söz konusu bölgede altyapının güçlendirileceğini belirten Tutşi, DİSKİ Genel Müdürlüğü olarak gerekli tüm desteği vereceklerini söyledi.