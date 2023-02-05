Doğum sancıları tutan kadının yardımına UMKE ekipleri yetişti

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde doğum sancıları tutan kadının imdadına UMKE ekipleri yetişti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün Çermik ilçesine bağlı Konak Mahallesi'nde doğum sancıları başlayan kadın için acil yardım çağrısı yapılarak, Sağlık Komuta Merkezimizden ambulans talebinde bulunulduğu belirtildi. Görevlendirilen Çermik 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ekibinin vakaya intikal için yola çıktığı ve ekip hava muhalefeti nedeni ile vakaya ulaşamadığından 1 adet UMKE timinin de görevlendirildiği kaydedildi. UMKE ekibi vakaya ulaştığında doğumun gerçekleşmiş olduğunun görüldüğü ifade edildi. Anne ve bebeğinin UMKE ekibi tarafından kontrolleri yapılarak, ilk müdahalenin ardından olay yerine seyir halindeki ambulans ekibine yolda devredilerek Çermik Devlet Hastanesine nakledildiği belirtildi. Kontrolleri yapılan anne ve bebeğin genel durumunun iyi olduğu, hastanede gözlem altına alındığı bildirildi.