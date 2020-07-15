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Doğum vakasından dönen ambulans kaza yaptı: 4 yaralı

Diyarbakır-Eğil yolunda ambulans, doğum vakası dönüşü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.

Kazada, ambulansta bulunan 4 kişi yaralandı.


Olay, dün akşam saat 22.45 civarında Diyarbakır-Eğil kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 21 ABA 603 plakalı ambulans, doğum vakası dönüşü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada ambulansta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.


Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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