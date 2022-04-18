Doğum yapmakta zorlanan kediye sezaryen yapılıp sahiplendirildi

Çağrı merkezine gelen bir ihbarı değerlendiren Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, doğuştan bir ayağı ampute olan ve yardıma muhtaç olan kediyi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine getirdi. Yapılan kontrollerde doğum yapmakta zorlandığı belirlenen kedi, ameliyata alınarak sezaryenle doğum yaptırıldı.

Doğumdan sonra Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde misafir edilen kedi, duyarlı bir vatandaş tarafından sahiplenerek yeni yuvasına götürüldü. Modern bir şekilde yeniden dizayn edilen ve 17 bin 54 metrekarelik allan üzerine kurulan Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde can dostların tedavilerinde kullanılmak üzere son teknoloji cihazlarla desteklenecek tam teşekküllü ameliyathane ve laboratuvar bulunuyor.

Laboratuvar biriminde ultrason, kan sayım ve röntgen işlemlerinin gerçekleştirilebileceği yeni yuvada, 51 köpek kulübesi, kedi evi, büyükbaş hayvan barınağı ve idari bina yer alıyor.