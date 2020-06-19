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Doğumdan sonra bebeğiyle korona virüse yakalandı, 12 günlük yaşam savaşını kazandı

Diyarbakır’da doğum yaptıktan 29 gün sonra bebeğiyle korona virüse yakalanan ve solunum desteği ihtiyacı duyan 29 yaşındaki kadın, 12 günlük yaşam mücadelesini kazandı.

Diyarbakır'da doğum yaptıktan 29 gün sonra bebeğiyle korona virüse yakalanan ve solunum desteği ihtiyacı duyan 29 yaşındaki kadın, 12 günlük yaşam mücadelesini kazandı.


Diyarbakır'da yaşayan 29 yaşındaki Ş.E., 1 Mayıs'ta kız bebek dünyaya getirdi. Anne olmanın mutluluğunu yaşayan Ş.E., doğumdan 29 gün sonra yüksek ateş, nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Yapılan korona virüs testi pozitif çıkan Ş.E., hastanede tedaviye alındı. Kızının da korona virüse yakalandığı belirlenen Ş.E., durumu kötüleşip nefes alamayınca mekanik ventilatöre bağlanarak entübe edildi.


Bebeğin hastalığı kısa sürede atlattığı, Ş.E.'nin ise yoğun tedavi sonucu 12 gün sonra yaşam mücadelesini kazanıp, servise alındığı öğrenildi.

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