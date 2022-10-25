Doğunun çocukları güneşin dansını Zerzavan'dan izledi

Birçok yerde olduğu gibi Diyarbakır'da parçalı güneş ve ay tutuldu, doğunun çocukları o anları tarihi Zerzevan Kalesinde izledi.

2022'nin tek güneş tutulması başladı. Türkiye'den de gözlemlenebilen ‘parçalı tutulma', 12.40 - 15.05 saatlerinde meydana gelerek 13.50'de zirve seviyesine ulaştı. Tüm ülkede olduğu gibi Diyarbakır'da da tutulmayı izlemek için doğunun çocukları gözlem evi olarak ta bilinen Çınar ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Roma İmparatorluğu'nun doğuda son garnizonu olan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde güneş ve ayın tutulmasını izleyerek o anlar görüntülendi.

“3 bin yıl önce gökyüzü nasıl izlenildiyse hep beraber izleyeceğiz”

Tarihi Zerzavan Kalesinde gökyüzü izlenimlerinin olduğunu söyleyen Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Çoşkun, 3 bin yıl önce gökyüzü nasıl izlenildiyse buradan da hep beraber izleyeceklerini kaydetti. Doç. Dr. Coşkun, “Zerzavan Kalesi son 2 yıldır gökyüzü şenliklerine ev sahipliği yapıyor. Binlerce kişi uluslararası şenlik ile gökyüzünü izledi. Bu tarihten gelen bir özellik, 3 bin yıldır bu kalenin olduğu biliniyor ve Mitras kutsal alanında da gökyüzü izlendiği biliyoruz. Özellikle Mitras mensupları çok iyi gökyüzü bilgisine sahip. Kutsal alanda bu bilgiye göre kurulmuş, buradan da gökyüzü gözlenmiş. Son yapılan çalışmalar bunun aslında tesadüf olmadığını gösteriyor. Türkiye'de gökyüzünün izlendiği en iyi 10 noktadan biri Zerzavan Kalesi olarak belirlendi. Bu günkü gök olayını seyreden öğrenci Muhammet Fatih Doğan, parçalı güneş tutulmasını izlemek için geldiğini, tutulmayı göreceği için sabırsızlandığını, ayın sağ çaprazdan gelmeye başladığını ve güzel bir olay olacağını kaydetti.

7. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Zehra Sıtıl ise, “Güneş tutulmasını gözlemlemek için geldim. 2 saat sürecek izliyoruz. Sınıf arkadaşlarımızla geldik güzel bir duygu, devamı gelsin” diye konuştu.