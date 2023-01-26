Doğuştan skolyoz hastası genç kız, ikinci ameliyatla sağlığına kavuştu

Diyarbakır'da doğuştan skolyoz hastası olan ve ilk ameliyat sonrası eğriliği artan 15 yaşındaki Hazal Oruç, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesindeki başarılı geçen ikinci ameliyatla sağlığına kavuştu.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki fen lisesi öğrencisi Hazal Oruç, annesinin sırtındaki eğriliği fark etmesiyle özel bir hastaneye götürüldü. 6 aylık süreçte kontrolleri yapılan Oruç, skolyozu ilerleyince 3 yıl önce ameliyat oldu. Ameliyattan 1 yıl sonra implantları çıkarmaya giden aile, gevşemelerin olduğunu ve eğriliğin arttığını öğrenince şok oldu. Birçok hastaneye başvuran aile, revizyon ameliyatı için Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Ortopedi Dr. İbrahim Ulusoy'a ulaştı. Detaylı inceleme sonrası 15 yaşındaki Hazal ve ailesine revizyon ameliyatı sürecini aktaran Ulusoy, 1 ay önce bölgede ilk defa gerçekleştirilen ameliyatı yaptı. 1 ay sonra kontrole gelen Oruç ailesi kızlarının sağlığına kavuşmanın heyecanını yaşarken, eğriliğinin düzeldiğini kaydetti.

“Nihai ameliyat ise 14-15 yaşlarında başarılı bir şekilde sonuç bulunmakta”

Ortopedi Dr. İbrahim Ulusoy, skolyoz hastalığının doğuştan geldiğini hatırlatarak en başarılı tedavi ve ameliyat sürecinin çocuk yaşta olduğunu söyledi. Ulusoy, “Hastamız 15 yaşında bize bel eğriliği ile 1 kez ameliyat olmuş şekilde başvurdu. Muayenesini yaptığımızda belindeki vidaların bir kısmının gevşediğini ve belindeki eğriliğin aynı şekilde ameliyat öncesi haline döndüğünü gördüm. Ameliyatını planladık ve başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Tekrardan implantları yenilendi ve eğriliği düzeltildi, şu an için ameliyattan sonraki birinci ayımız hastamız sıkıntısız bir şekilde yürüyor herhangi bir problemimiz yok" dedi.

"Skolyoz revizyon ameliyatı hastanemizde ilk defa yapıldı, bölgede de revizyon olarak adlandırdığımız ikinci ameliyat" diyen Dr. Ulusoy, "Sağlık Bakanlığına bağlı kamu hastanelerinde Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yapılan ilk revizyon ameliyatı. Hastanın doğuştan skolyozu vardı. Bizim gördüğümüz 3 yıl önceki grafilerinde artık ameliyatlık hale geldiği görülüyor zaten. 2 yıl önce dış merkezde bir operasyon geçirilmiş, sonraki dönemde komplikasyon gelişmiş, içeriye konulan sistem gevşemişti. Skolyoz; doğuştan gelen bir hastalık daha çok çocukluk döneminde görülmekte, ameliyatla düzeltilmez ise şekil bozukluğu kalıcı olur. Skolyoz tedavisinde olumlu sonuç alınabilmesi için tedavi sürecinin çocukluk döneminde başlaması gerekli olup nihai ameliyatlarla da 14-15 yaşlarında başarılı bir şekilde sonuç bulunmaktadır. İlerleyen yaşlarda tedavi zorlaşarak istenen sonuç elde edilemeyebilir” diye konuştu.

“Düzelmek ve normal bir insan gibi hareket etmek güzel bir duygu”

Fen lisesi öğrencisi 15 yaşındaki Hazal Oruç, ikinci ameliyat sonrası düzeldiği için çok mutlu olduğunu kaydetti. Oruç, “İlk ameliyat sürecim zor geçti, yoğun bakım süreci aşırı etkiledi, ikinci ameliyatım daha kolaydı. İlk hastalığımda sırta aşırı ağırlık yükleniyor ve bir süre sonra kaldıramıyordum, zamanla zorluklara katladım. Hayatımda sadece hareket yeteneğimde kısıtlama oldu, tabii ki fizikken düzeldiğim için mutluyum. Çünkü görüntü açısından ve ağrılardan dolayı sıkıntılı süreçti. Şu anda iyi hissediyorum, düzelmek ve normal bir insan gibi hareket etmek güzel bir duygu. Hocama teşekkür ediyorum bu süreçte çok yanımızda durdu ve yanımızda oldu” şeklinde konuştu.

“4 yıl önce ilk kez annesi eğri olduğunu fark etti”

Hazal Oruç'un babası Haşim Oruç ise, 4 yıl önce kızındaki skolyoz eğriliğini ilk annesinin fark ettiğini belirterek ameliyat sürecinden bahsetti. Oruç, “Özel hastanelere götürdük ameliyata gerek olmadığını ve sürekli kontrole gelmemiz gerektiğini söylediler. 6 ay sonra gittiğimizde eğrilik derecesi aşırı şekilde artmıştı ve bu duruma doktorda şaşırmıştı. Dış merkezden birinde ilk ameliyatını yaptırdık. Ameliyatı yapan doktor 1 yıl sonra implantları çıkartabileceğimizi ve düzeleceğini söyledi. Ama maalesef 1 yılın sonunda hem o implantlar gevşemişti hem de eğrilik daha da artmıştı. Çok şükür şu an memnunuz ameliyat gayet başarılı geçti, inşallah İbrahim hocalarımız gibi hocalar sayesinde herkes şifasını bulur” ifadelerinde bulundu.