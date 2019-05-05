Doktorun hatası engelli kızı bakım maaşından etti iddiası

Diyarbakır'da henüz 12 yaşındayken evlerinin çöken duvarının altında kalan ve yürüyemez duruma gelen Azize Ergünlü'nün aldığı engelli maaşı, iddiaya göre doktorun hatası sonucu kesildi. Maddi olarak zor günler geçiren aile, yapılan yanlışlığın düzeltilmesi için yetkililerden yardım bekliyor.

Diyarbakır'ın Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'nde oturan Ergünlü ailesinin 36 yaşındaki kızları Azize Ergünlü, henüz 12 yaşındayken evlerinin çöken duvarının altında kaldı. Arama kurtarma çalışmalarının ardından çöken duvarın altından çıkarılan Azize Ergünlü, molozların bacağına zarar vermesi sonucu yürüme engelli kaldı. 24 yıl boyunca yatağa bağımlı kalan Azize Ergünlü'ye ağır engelli raporu verildi. Her yıl çıkarılması gereken rapor için geçtiğimiz yıl tekrar hastanenin yolunu tutan ailenin iddiasına göre doktorun yanlışlığı sonucu Azize'nin ağır engelli olmadığı kararlaştırıldı. Engelin ortadan kalkması ile engelli maaşını da alamaz duruma gelen aile, evlerine gelen belge ile ikinci bir şok yaşadı. Şimdiye kadar aldıkları engelli maaşının iadesi istenen Ergünlü ailesi, yetkililerden sorunun çözülmesi için yardım bekliyor.

"Devletimizden bizim sesimizi duymasını istiyoruz"

Ablasının yatalak ve yürüyemez durumda olduğunu belirten Ezgi Ergünlü, “Ablam engelli zaten, biz ona sürekli ağır engelli ve yatalak olduğu için rapor çıkardık. 1 yıl önce raporu yenilemek için hastaneye gittik. Başvurumuz sonucunda bizlere ağır engelli olmadığı raporu verildi. Benim ablam 130-150 kiloya sahip olduğu için dört kişi olmadan kalkamaz. Bu yüzden devletin bizlere yardım etmesi ve yapılan yanlışın düzeltilmesini istiyoruz. Ablamın hem engelli maaşı hem de raporu iptal edilmiş ve destek eğitimi alamıyoruz bu durumda. Şuana kadar bizlere ödenen ücretler geri isteniyor. Hiçbir gelirimiz yok ve evde sadece ben çalışıyorum. Benim aldığım asgari ücret bile değil. Ben hepsine nasıl bakabilir ki. Doktorların yaptığı yanlışlıktan dolayı kendilerinden şikayetçiyiz. Devletimizden bizim sesimizi duymasını istiyoruz” dedi.

“İşsizim, aile olarak yardım bekliyoruz”

Baba Fikri Ergünlü ise kızının engelli olduğunu, yapılan yanlışlık sonucu engelli maaşının kesildiğini kaydetti. Ergünlü, “İlgili kuruma müracaata bulunduk fakat bizlere ödenen ücret geri ödeyeceksiniz dediler. İşsizim, bir tek kızım çalışıyorum. Aile olarak devletimizden yardım bekliyoruz” diye konuştu.