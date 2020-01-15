Dokuz dilde Diyarbakır tanıtımı yapılacak

Diyarbakır'da kentin tarihi, kültürü, sosyal ve turistik yerlerine ışık tutmak için Türkçe, Kürtçe, Zazaca, Arapça, İngilizce, İtalyanca, Almanca Süryanice ve Japonca olmak üzere dokuz ayrı dilde klip çekilip tanıtım yapılacak.

Yapımını Diyarbakırlı bir turizm firmasının üstlendiği ve sivil toplum örgütlerinin de desteklediği "Kültürleri Barındıran Kent Diyarbakır" adlı tanıtım klibi çekilecek. Dokuz ayrı dilde seslendirilecek olan klipte 12 farklı ülkenin vatandaşı eser seslendirecek.

TÜRSAB Güneydoğu BTK Başkan Yardımcısı Serdar Baturay, Diyarbakır türkülerinin Türkçe, Kürtçe, Zazaca, Arapça, İngilizce, İtalyanca, Almanca, Süryanice ve Japonca söylendiği tanıtım klibi ile müziğin evrenselliğini birleştirip Diyarbakır'ın tanıtımını sadece Türkiye'ye değil dünyaya duyurmayı amaçladıklarını söyledi. Baturay, "Diyarbakır'ın başta Türkiye'ye ardından ise dünyaya tanıtılması oldukça önemli. Bölgede yaşanan değişim ve dönüşümün artık tüm dünyaya tanıtılması gerekiyor. Bölgede değişimin ne kadar büyük olduğunu artık göstermemiz gerekiyordu. 12 farklı uyruktan insanımızı bir araya getirdik. Diyarbakır Valimiz, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odamız, Diyarbakır Ticaret Borsamız, Esnaf ve Sanatkarlar Odamız, TÜRSAB Güneydoğu STK'larımızın destekleri ile birlikte Diyarbakır için bu yıl belirlenen 5 milyon turist hedefimize ulaşacağız. Diyarbakır, ülkede kültür zenginliğinin yoğun olduğu ender kentlerden bir tanesi. Yapılan çalışma ile kültür gezisinde aklında Diyarbakır olmayanın aklına Diyarbakır'ı getireceğiz. Potansiyel Diyarbakır misafirlerini aktif misafir haline getirerek aktif misafirlerimizi de birer gönül elçisi haline getireceğiz" dedi.