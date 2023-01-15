Dolandırıcılar 3 milyon haksız kazanç sağladı

İstanbul merkezli Diyarbakır'da eş zamanlı düzenlenen “Turnusol Operasyonu” ile 38 ayrı olayda 3 milyon vurgun yapan “Üçkağıtçılar Çetesi”den 12 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, “Üçkağıtçılar Çetesi”ne yönelik kolluk kuvvetleri tarafından çalışma başlatıldı. İstanbul merkezli eş zamanlı operasyonla Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleriyle 3 aylık teknik takip sonucu 12 çete üyesi “Turnusol Operasyonu” ile yakalandı. Şüpheliler, uçakla Diyarbakır'a getirildi.

Şüphelilerin, önce kağıt fabrikası kurduğu, bir süre kağıt ve karton üretimi yaptığı, çok fazla sipariş alıp, sipariş ücretlerini aldıktan sonra ortadan kaybolduğu belirlendi. Üretim videoları, tanıtım görselleri ile müşterilere güven veren şüphelileri 38 ayrı olayda 3 milyon TL haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Şüpheliler, haksız kazancı farklı kişilere ait hesaplara yatırıp ve başka hesaplara havale ederek izlerini kaybettirdiği belirtildi.

ATM kamerasına yakalandılar

Parayı farklı kişiler, farklı ATM'lerden farklı hesaplardan çekerken görüntülendi. Aramalarda cep telefonları, bilgisayar hard diskler, sim kartlar ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Şahıslar, dört günlük gözaltı sonrası Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek olup, "Huzur Alan" projesiyle "Önce Huzur" sloganıyla yapılan takipli, planlı, projeli operasyonların kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.