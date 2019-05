Dolu ve sağanak meyve bahçelerini vurdu, verim yüzde 90 oranında düştü

Diyarbakır'da geçtiğimiz haftalarda etkili olan dolu ve sağanak yağışlar, kiraz ile çilek üreticilerini vurdu. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden yağışlar, kiraz ve çilek meyvelerinin çiçeklerini çürütürken, üreticilerin büyük zarar görmesine sebep oldu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerine seyreden aşırı yağışlar çiftçileri olumsuz etkiledi. Yoğun yağışlar, meyve çiçeklerinin çürümesine neden olurken doludan dolayı meyvenin hasat beklentisi yarı yarıya düştü.

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde meyve üreticileri de dolu ve sağanak yağışlardan etkilendi. Geçen yıl 450 kiraz ağacından 20 ton kiraz toplanırken bu yıl aynı ağaçlardan 2 ton meyve üretimi gerçekleşti. Çilek üretiminde ise geçen yıl 6 dönümlük alanda 15 ton çilek toplanırken bu yıl aynı alandan 1 ton çilek toplandı. Üreticiler yetkililerde zararlarının giderilmesi çağrısında bulundu.

“20 ton kiraz beklenirken 2 ton çıkacak”

Kocaköy ilçesinde yıllardır kiraz üreticiliğini yapan Hayri Kılıç, her yıl 450 kiraz ağacından 20 ton hasat elde ederken bu yıl 2 ton hasat yaptıklarını söyledi. Kılıç, “Yaklaşık 450 ağacımız bulunmaktadır. Bu sene hem dolu vurması hem de yağmur yağması sonucu ürünlerimizde yüzde 80-90 oranında bir kayba uğradık. Dolayısıyla zarar etmiş olduk. 2018 yılında bu bahçemizden 20 ton civarı kiraz topladık. Kirazlarımız zaten Napolyon çeşidi ziraat 900 dediğimiz hem tat olarak hem kalite olarak irilik bakımından Türkiye'de en iyi kiraz çeşididir. Ancak bu sene yağmurların aşırı yağması neticesinde çiçeklenme esnasında çiçeğin içine yağmur suyunun kaçması sonucu bütün bu çiçekler çürümüş oldu. Dolayısıyla verime yatmadı kirazlarımız. Ayrıca kurtulanlarda dolu vurarak, özellikle ağaçların üst kısmında dolu aşırı şekilde etkili oldu. Üst kısımlar altta nazaran daha kalkan şeklini alarak alt kısımda biraz daha kirazlar kaldı. Bu sene yaklaşık zararımız 100 bin lira civarıdır. 20 ton yine kiraz bekliyorduk fakat şuanda bahçemizde en fazla 2, 2 buçuk ton kiraz bekliyoruz” dedi.

“15 ton gelen hasat 1 tonu bulamadı”

6 dönümlük çilek arazisi ile meyve üretimi yapan Mustafa Çalı, her yıl 15 ton çilek hasadı toplarken bu yıl 1 ton bile hasat bulamadıklarını kaydetti. Çalı, 6 dönüm kadar çilek üretimleri olduğunu ifade etti. Çalı, “Geçen sene çilek üretimimiz 10 ile 15 ton arasındaydı. Bu sene yağmurlardan dolayı özellikle ilkbahar döneminde yağan yağmur ve doludan dolayı çilek üretimimiz zaten olmadı hasat elde edemiyoruz. Mevcut çileklerimiz de kurumaya başladı. 6 dönümden 10-15 ton çilek elde ederken şuanda bu sene 1 ton bile çilek elde edemeyeceğiz. Ürettiğimiz çilekler burada hem ilçe olsun, çevre ilçeler olsun Diyarbakır sebze halinde olsun belli bir pazar sahibiydi. Belli bir ekonomik katkısı oluyordu. Ama bu sene iklim şartları ters gidince hem ilçeye, hem çevre ilçelere hem merkeze her hangi bir faydamız olmuyor. Kendimize dahi bir faydamız olmuyor. Aynı şekilde meyve ağaçlarımız. Erik olsun, kiraz olsun, kayısı olsun, armut, ayva olsun hemen hemen yaklaşık 500-600 tane meyve ağacımız var ve 500, 600 tane meyvenin haşatını bu sene beklemiyoruz. Yetkililerden tamamıyla bir beklentimiz var. Bizim sesimize kulak versinler, bize destek çıksınlar. Ciddi anlamda biz burada ekonomik zorluk içerisine giriyoruz. 70- 80 bin liradan 5-6 bin liraya düştüğün zaman buraya gelip çalışacak işçi paralarını bile çıkarmayacağız. Yani burada yaklaşık ilçede her sene 100-150 kişiyi getirip burada 2 ay, 3 ay boyunca günlük yevmiye olarak arkadaşlar burada çalışıyorlar. Onlar da en azından bu şekilde faydalanıyorlar. Bu sene ne biz kazanabileceğiz ne onlar kazanacaklar” diye konuştu.