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Donmak üzere olan köpek ve yavrularını Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri kurtardı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, yeni doğum yapmış köpek ve yavrularını donmaktan kurtardı.

Ekipler, besledikleri hayvanları daha sonra Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.


Bir yandan karla mücadele çalışmalarına devam eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri bir yandan da sokak hayvanları için gelen ihbarları değerlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda dün gece saatlerinde Üçkuyular semtinde donmak üzere olan köpek ve yavrularının olduğu bilgisini alan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi ekipleri hemen olay yerine intikal etti. Burada yaptıkları çalışmada yeni doğum yapan köpek ile 5 yavrusunu gören ekipler, önce hayvanlara mama verip beslenmelerini sağladı. Hayvanlarla yakından ilgilenen ekipler, daha sonra köpekleri bakımları için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.


Belediye ekiplerinin çalışması, çevredeki vatandaşların takdirini topladı.

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