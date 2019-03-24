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Down sendromlu çocuklar kahvaltıda buluştu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle down sendromlu çocukların ailelerini kahvaltıda buluşturdu.

Kahvaltı etkinliğine Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla da katıldı.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda hizmete yeni sunulan Aktif Yaşam Merkezi'nde Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle kahvaltı etkinliği düzenledi. Etkinliğe, down sendromlu çocuklar ve aileleri, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Handan Eker katıldı. Kahvaltıdan önce ailelerle görüşüp sohbet eden Atilla, sorun ve taleplerini dinledi. Down sendromlu çocuklarla yakından ilgilenen Atilla, ailelerle kahvaltı yaptı. Lütfiye Atilla, kahvaltının ardından ailelere merkezi gezdirerek yürütülecek çalışmalarla ilgili bilgi verdi.


Etkinlik çekilen toplu fotoğrafların ardından sona erdi.

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