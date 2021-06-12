DSİ Genel Müdürü Yıldız: “Silvan Barajında ön yüz beton imalatına başladık”

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Diyarbakır'a yaptığı yatırımlarla kentteki mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yapımı devam eden Silvan Barajının ön yüz beton imalatlarına başlandığını müjdeledi. Genel Müdürü Yıldız, “Gövde dolgusu tamamlanan ve ön yüz beton imalatlarına başlanan Silvan Barajının tamamlanması ile 2 milyon 350 bin 58 dekar arazi sulanacak ve yılda 681 milyon kilovat saat enerji üretilecek. Silvan Barajının en önemli aşamalarından birisi olan gövde dolgusu geçen aylarda tamamlandı. Barajda ön yüz beton imalatlarına başlandı. Barajın 2022 yılı sonunda tamamlanması ve Silvan Projesinin bütün bileşenlerinin tamamlanması ile 2021 birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine yıllık 2,11 milyar lira tarımsal katkı sağlanması hedeflenmektedir. Silvan Barajı temelden 175,5 metre yüksekliği ile kendi sınıfında ülkemizin ve Avrupa'nın en yüksek barajıdır. 7,3 milyar metreküp su biriktirme hacmine sahiptir. Barajın tamamlanması sonucu bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacak” dedi.