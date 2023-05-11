DSİspor U-18 takımı bölge şampiyonu oldu

Diyarbakır DSİspor Bingöl'de yapılan U-18 Türkiye Şampiyonası 1. kademe müsabakalarında bölge şampiyonu oldu.

6 takımdan oluşan gruptan şampiyon olarak ayrılan DSİspor U-18 takımı Türkiye Şampiyonasında ilk 22 takım arasına girmeye hak kazandı. 2022- 2023 sezonu U-18 Türkiye Şampiyonası seçmeleri Bingöl'de yapıldı. 6 takım iki gruptan oluşan şampiyonada tüm rakiplerini yenen Diyarbakır DSİspor U-18 takımı şampiyon olarak tamamlayarak adını 22 takım arasına yazdırmayı başardı.

Diyarbakır DSİspor Teknik Direktörü Ahmet Tanış müsabaka sonrası yaptığı açıklamada DSİspor U-18 takımı olarak Diyarbakır şampiyonluğu ardından Bingöl'de yapılan Türkiye şampiyonasında tüm rakiplerini geçerek 22 takım arasında kalmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Tanış, "DSİspor olarak Bingöl'de 1. kademe Türkiye Şampiyonasında ilk maçımızı Elazığspor'u 4-2, ikinci maçımızda Van Gençlikspor'u 7-1, Erzurum Reşadiyespor'u ise finalde 2-0 yenerek son 22 takım arasına girdik. Bundan sonra ki hedefimiz Türkiye şampiyonluğu için mücadele etmek olacaktır" dedi.