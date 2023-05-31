DTB Başkanı Yeşil, yeniden TOBB yönetimine seçildi

İş dünyasının çatı örgütü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde (TOBB) seçim süreci tamamlandı. 365 oda ve borsa başkanı tarafından aday gösterilen Rifat Hisarcıklıoğlu yeniden dört yıllığına başkan seçilirken, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil ise TOBB Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

TOBB tarafından bu yıl gerçekleştirilen 79. Genel Kurulunda yeniden TOBB yönetimine seçilen Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, “Bizlere bu görevi layık gören Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere, TOBB 79. Genel Kuruluna katılan, bizleri destekleyen 81 il ve ilçelerden kıymetli başkanlarımız ve tüm TOBB delegelerine teşekkür ederim. Oda ve Borsalarımızla birlikte üyelerimizin sıkıntılarını takip etmeye, dile getirmeye ve çözüm üretmeye devam edeceğiz” dedi.