DTB'de girişimcilik eğitimlerine başlandı

Girişimcilik eğitimlerine katılan DTB Başkanı Engin Yeşil, KOBİ'lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması, inovatif faaliyetlerin desteklenmesi ve rekabet güçlerini geliştirmeye yönelik projelerin hayata geçirilebilmesi yönünde girişimcilere destek verdiklerini söyledi. Diyarbakır Ticaret Borsası olarak, İŞKUR ve KOSGEB'in eğitimlerine katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Yeşil, “Kurumsal olarak İnsan odaklı bir yaklaşım benimsemekteyiz. Bu doğrultuda sürekli gelişim öncelikli amaçlarımız arasında yer almaktadır. İnanıyorum ki bu tür programlar ile birlikte girişimciler iş dünyasına daha donanımlı bir şekilde katılarak, daha hızlı yol alacaklar ve Ülkemizin ve Bölgemizin ekonomik büyümesine katkı sağlayacaklar. Bu bağlamda eğitime katılan tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

DTB Başkanı Engin Yeşil'in konuşmasının ardından Diyarbakır Ticaret Borsası Proje Kordinatörü Hanifi Eren tarafından yeni girişimcilere iş kurma süreci, iş planı oluşturma, KOSGEB yeni girişimci desteğinden yararlanmak için izlenmesi gereken yol haritası ve yeni girişimci desteği başlıkları altında eğitimler verildi.