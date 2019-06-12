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DTB'de KÜSİ toplantısı gerçekleştirildi

Diyarbakır Ticaret Borsası’nda (DTB) Kamu, Üniversite ve Sanayi İşbirliği (KÜSİ) toplantısı gerçekleştirildi.

Diyarbakır Ticaret Borsası'nda (DTB) Kamu, Üniversite ve Sanayi İşbirliği (KÜSİ) toplantısı gerçekleştirildi.


Diyarbakır Ticaret Borsası toplantı salonunda gerçekleştirilen KÜSİ Gıda ve Hayvancılık Komisyonu toplantısında bölge hayvancılığın sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü. Burada konuşan Diyarbakır Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Ay, KÜSİ toplantısının bölge için önemli olduğunu söyledi. Ay, bölgenin en büyük geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi konusunda kamu, sanayi ve üniversite işbirliğinin çok önemli olduğunu kaydetti. Ay, yapılan toplantıdan çıkacak sonuçların bölge hayvancılığının gelişmesine ve sektörün etkinliğinin artırılmasına büyük katkı sağlayacağına inandığını sözlerine ekledi.


Yapılan konuşmaların ardından Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Mehmet Hüseyinoğlu tarafından bölge hayvancılığına yapılan desteklemeler ile ilgili sunum yapıldı.

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