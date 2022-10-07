DTB'de lisanslı depoculuk istişare edildi

Diyarbakır Ticaret Borsası Konferans salonunda düzenlenen istişare toplantısına Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil, Tarım Ürünleri Lisanslı Depo Yetkili Sınıflandırıcı Şirketleri Derneği (LİDASDER) Başkanı Serdar Genç, DTB Yönetim Kurulu Üyeleri, LİDASDER Yönetim Kurulu Üyeleri ile Diyarbakır'da bulunan lisanslı depo işletmecileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan DTB Başkanı Engin Yeşil, Diyarbakır' da 24 adet 891 bin 650 ton kapasite ile kurulum izni alan lisanslı deponun bulunduğunu ve bunlardan 13 adetinin 444 bin 500 ton kapasite ile aktif faaliyet gösterdiğini söyledi.

DTB Başkanı Yeşil, "Tarım ürünleri ticaretini kolaylaştırmak, depolanması için yaygın bir sistem oluşturmak, ürün sahiplerinin mallarının emniyetini sağlamak ve kalitesini korumak, ürünlerin sınıf ve derecelerinin yetkili sınıflandırıcılar tarafından saptanmasını sağlamak amacıyla kurulan lidaşlar bütün bu sorumlulukları yerine getirirken aynı zamanda bazı risk ve sorunlarla da karşılaşabilmektedir. Lisanslı depoculuk faaliyetleri konusunda üyelerimizin sorunlarını dinlemek ve bilgi aktarımı yapmak üzere ilimize yapmış olduğunuz ziyaretten ötürü şahsım ve kurumum adına çok teşekkür ederim'' dedi.

Daha sonra konuşan Tarım Ürünleri Lisanslı Depo Yetkili Sınıflandırıcı Şirketleri Derneği (LİDASDER) Başkanı Serdar Genç ise, "Lisanslı depoculuk sistemi stratejik öneme sahip tahıl, bakliyat ve yağlı tohumlar gibi uzun süre depolanabilir tarımsal ürünlerde önemli faydalar sağlıyor. Bu sistem, ürün arzının sürdürülmesi ve fiyat istikrarının sağlanması yönünden ülkemiz tarım ve ekonomisine sağladığı katkılar göz önünde bulundurulduğunda orta ve uzun vadede tarım sektörünün vazgeçilmezi olmaya devam edecek'' şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından lisanlı depo işletmecileri ile lisanslı depoculuk hakkında karşılıklı istişarelerde bulunuldu.