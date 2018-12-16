DTSO Avrupa'ya çıkarma yaptı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin ardından bu defa Avrupa ile iş birliği ve ticaretin geliştirilmesi için bazı temaslarda bulundu.

DTSO Başkanı Mehmet Kaya yaptığı temasların ardından Almanya'nın Darmstadt Eyaletinde düzenlen Avrupa Kürt İş Verenler Derneği'nin kongresine katıldı. Burada konuşan Kaya, birlikteliğini önemine değinerek “Kendi aranızda yaptığınız iş birliklerine sadece ticaret bir işbirliği olarak bakmayın bir arada durmanız bizler için çok önemlidir” dedi.

Türkiye ve bölgede yaşanan siyasi gelişmelerin birçok travmaya neden olduğunu belirten Kaya, “Barış sürecinde yaşananlardan dolayı birçok iş insanın mahkemelerde yargılanıyor. Bu yaşananlardan sonucunda bölgemizde beyin ve sermaye göçü oluyor. Tabi ki bunun alt yapısında birçok farklı nedenler olmakla birlikte temel oluşum nedeni bunlardır. Bu yüzden Ticaret ve Sanayi Odası olarak iş, sermaye, akıl ve bir arada durma birlikteliklerini bölgede çok önemsedik ve bu sürece böyle başlamak istiyoruz. Bu birliktelikleri biraz daha genişletmemiz aynı zamanda zorunludur. Çünkü artık dünyada sadece bir kentte veya bir ülkeye bile hitap edebilecek ürün pazarlama şansınız yoktur. Globalleşen dünyada ister istemez dünya sizin pazarınıza siz dünyanın pazarına aynı anda girmek zorundasınız. Bunu yapmak içinde öncelikle hem ülkemizin hem sermaye gücümüzün hem de akıl gücümüzün oldukça güçlü olması gerekiyor. Bizde bunu önümüze koyarak çalışmalarımıza başladık” diye konuştu.

Kongreye ayrıca Avrupa Kürt İş Verenler Derneği adına Leylan Uca ve Nejdal Dişli, Yeşiller NRW Eyaleti Partisi Milletvekili Berivan Aymaz, SPD Hessen Eyalet Milletvekili Heike Hoffmann Sol Partili Hamburg Eyaleti Milletvekili Cansu Özdemir ve çok sayıda iş insanı katıldı.