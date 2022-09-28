DTSO Başkan adayı Karagöz, seçim öncesi esnafla bir araya geldi

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanlığına “mavi” listeden aday olan Musa Karagöz, seçime sayılı günler kala Bismil'de esnafla bir araya geldi.

DTSO'nun başkanlık seçiminde “mavi” listeden aday olan Musa Karagöz, Bismil ilçesinde esnafla bir araya gelerek talep ve sorunları dinledi. Karagöz, Kuyumcukent ziyaretinde esnaftan tam destek sözü aldı. Burada esnafa seslenen Karagöz, “Seçimlere maalesef antidemokratik, baskın ve erken bir seçim kararı havasında giriyoruz. Mevcut yönetim anlayışının kentimize katacağı bir şey yok. Yatırım getireceğiz diyorlar, oysa listelerinde Diyarbakır'da dikili ağacı bile olmayan kişiler var. Kendi yatırımları dışarıda, işleri dışarıda olanların başka yatırımcıları Diyarbakır'a getireceğiz demesi ne derece doğru olur bilmiyoruz. Kaldı ki zaten yönetimdeydiniz, şimdi vadettiğiniz hizmetleri şimdiye kadar niye getirmediniz? Yine sözde icraat referanslarına baktığımızda Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) destek kredilerinden bahsediyorlar” dedi.

“Biz de sizin huzurunuzda soruyoruz. Kredi Garanti Fonu destekli kredilerden mevcut yönetim kurulu üyeleri ne kadar kredi kullanmıştır?” diyen Karagöz, “Yönetim kurulu üyelerinin kullandıkları yüksek tutarlı kredilerden dolayı zaten kent esnafının önemli bir kısmı bankalardan 'Limit kalmadı' cevabı almıştır. Esnaf da, bizler ticaret odası üyeleriyiz, bu güne kadar sorunlarımıza çözüm üreten bir yönetim anlayışı göremedik. Yönetim nasıl olsa kazanıyoruz anlayışında. Bu yüzden bırakın sorunlarımıza çare olmayı, yönetimin kendisi artık bizim için sorun haline gelmiş. Mevcut yönetim ilk icraat olarak odayı banka şubesi haline getirdi. Üyeleri müşteri odayı ise işletme haline getirdi. Seçim kararını bize duyurmadı. Sosyal medya hesaplarından öğrendik. Yine sosyal medya hesaplarına baktığımızda üyelerle bir araya geldik dedikleri her etkinlikte hep aynı üyelerin bir arada olduğu fotoğrafları görüyoruz. Bu da gösteriyor ki ticaret odası artık her kesimin değil, bir kesimin ticaret odası haline gelmiş” ifadelerini kullandı.