DTSO Başkan adayı Karagöz: "Ticaret odası esnafın, sanayicinin, üreticinin sorunlarına çözüm bulduğu bir kurum olmalıdır”

2 Ekim'de yapılacak DTSO seçiminde ‘mavi liste' ile başkan adayı olduğunu hatırlatan Karagöz, "Ticaret odası esnafın, sanayicinin, üreticinin sorunlarına çözüm bulduğu bir kurum olmalıdır” dedi.

DTSO başkanı seçildiği takdirde ekonomide, sosyal ve kültürel hayatta farklılık oluşturan, etik değerlere olan bağlılığını asla kaybetmeyen, yetkin ve çözüm odaklı yönetimiyle vatandaş ve esnafa sürdürülebilir hizmetler sunacaklarını belirten Karagöz, bölgedeki iş adamlarının mevcut ticaret hacimlerini artırmanın yanı sıra girişimcilik faaliyetlerini de destekleyeceklerini söyledi. Karagöz, “Gelişim için değişim şart sloganıyla yola çıkarak organize sanayi bölgelerimizin ne kadar önemli olduğunun farkındayız ve organize sanayi bölgelerimizde altyapı eksikliğinden kaynaklanan yatırımcı sorununu çözmek için gerekli mercilerle görüşme sağlayacağız ve alt yapı sorunlarını ortadan kaldıracağız. Üretici ve sanayicinin ara eleman ihtiyacını gidermek için mesleki ve teknik eğitim veren kurumlarla işbirliği protokolleri yapacağız ve iş garantili mesleki eğitim kurumlarını etkin bir hale getireceğiz. Bugün maalesef Diyarbakır'da esnafımıza, sanayicilerimize hizmet vermekte olan kurumların fiziki yetersizliği ve birbirine olan fiziki mesafeleri esnafın bu kurumlardan hizmet almasını neredeyse imkansız hale getirmiştir” dedi.

“Ticaret odası esnafın, sanayicinin, üreticinin sorunlarına çözüm bulduğu bir kurum olmalıdır” diye konuşan Karagöz, “Oysa baktığımızda artık ticaret odası bir işletme haline getirilmiş, üyelerin fiş alıp sırada beklediği parasını ödeyip belge aldığı bir yer haline gelmiş. Hepinizin bildiği gibi, ticaret odası hesabına geldiği her iş için üyelere mesaj atabiliyor ama ne hikmetse bu baskın ve erken seçim kararını üyelere duyurmak için bir SMS göndermedi. Pandemi krizinden kaynaklı odaya borcu olan ve seçimin seyrini değiştirecek bir çoğunluğa sahip olan üyelere bir mesaj gönderip borcunu hatırlatmada bulunmayarak aslında üyelerin seçme hakkını gasp eden bir anlayışla karşı karşıya kalmıştır üyelerimiz. Yani deyim yerinde ise mevcut yönetim krizi fırsata çevirmiştir” ifadelerinde bulundu.

Adil bir seçimden ziyade baskın bir seçime girdiklerini ifade eden Karagöz, “Eminiz ki, Diyarbakır esnafı bu adaletsizliği görecek ve tercihini mavi listeden yana kullanarak bu haksızlığa dur diyecektir. Adil ve hizmetlerine güvenen bir yönetim oy kullanamayacak durumda olan üyelerin oylarını kullanabilmesi için çaba sarf ederdi. Biz yine de ticaret odamızın SMS ile üyelerimize borçlarınızı ödeyin, askıda isimlerinizi kontrol edin oy hakkınızı kullanın demesini bekliyorduk. Bunun böyle olacağına inanıyorduk. Mevcut yönetim maalesef kendi yandaşlarını telefonla arayarak bilgi vermiş diğer üyelere ise ya bizdensin ya da bir hiçsin muamelesi yapmıştır. Mevcut yönetim hizmetlerine güveniyorsa oy kullanamayacak yüzde 30'a yakın üyenin hak kaybı yaşayan yüzde 30‘a yakın üyesi için. Söylemesi gereken şudur, askıya listelerimiz çıktı askıya çıktığında borcunuz vardı. Askı süresinde haberiniz olmadı" şeklinde konuştu.

Yönetime geldiklerinde yeni bir Ticaret ve Sanayi Odası binasının inşasına başlayacaklarını söyleyen Karagöz, “Kalkınma ajansları ve benzeri kurumların irtibat bürolarını oluşturarak üyelerimize hibe ve avantajlı destek kredilerinden yararlanmasını sağlayacağız. Sadece bir kesimin değil her kesimin odası olacağız. Çünkü odamız kısa aralıklarla sözde yeni binalara taşınmakta, hizmet altyapısı olmayan, gelecek vizyonu olmayan, plansız ve programsız kararlarla yönetilmektedir. Bizler odamız üyelerinin bireysel ve ticari olarak ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için bankalarla yapılacak olan uygun kredi protokollerinden faydalanılmasını sağlayacağız. Meslek komitelerimizle yapılacak olan periyodik toplantılarda sektörlerine dair sorunlar için çözüm önerileri paylaşacağız. Sosyal sorumluluk alanında odamızın varlığını daha fazla hissettirerek sosyal aktiviteler, eğitim ve sağlık alanında çalışmalar yapacağız. Seçimden seçime değil her zaman esnafımızın yanında sahada olacağız” dedi.