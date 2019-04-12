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DTSO Başkan Yardımcısı Avşar'dan İran'a yardım ile ilgili açıklama

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkan Yardımcısı Erdal Avşar, İran’da yaşanan sel felaketinin ardından başlatılan yardım kampanyasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkan Yardımcısı Erdal Avşar, İran'da yaşanan sel felaketinin ardından başlatılan yardım kampanyasına ilişkin açıklamalarda bulundu.


DTSO Başkan Yardımcısı Avşar, İran'da yaşanan sel felaketinden dolayı oda ve yerel sivil toplum örgütleri bir araya gelerek yardım kampanyası başlatmak için görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti. Avşar, “Görüşmelerin ardından ortak bir kampanya yürütme kararı aldık. Urmiye Ticaret Odası ile yapılan görüşmeler ile de acil ihtiyaçları belirledik. İran devleti başta yardımları kabul etmeyeceğini bildirdiği için kampanyayı örgütlemek için yeni harekete geçtik. Urmiye'den aldığımız bilgiler doğrultusunda şu an ihtiyaç duyulan temel ürünler; battaniye, hijyenik ürünler, çamaşır tozu ve sabun. Yardımları Kızılay aracılığıyla sel felaketinin yaşandığı bölgelere ulaştıracağız. Kampanyayı belirttiğimiz ürünler için 1 hafta süre ile sürdürmeyi ve sadece ayni yardım almayı kararlaştırdık. Alınan ayni yardımlar Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası'nda toplanacak ve buradan gelecek hafta sel felaketinin yaşandığı bölgeye aktarılacak. İran'dan aldığımız ihtiyaç listelerine göre ve taleplere göre yardım kampanyası ile ilgili duyurularımızı güncelleyeceğiz. Yardım yapmak isteyenler Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'ndan bilgi alabilirler” dedi.

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