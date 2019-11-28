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DTSO Başkanı Kaya, antrenör kursunu ziyaret etti

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, TFF Grassroots-C lisans antrenör kursunu ziyaret etti.


Kursiyerleri sahada ziyaret eden DTSO Başkanı Mehmet Kaya ağabeyi merhum Fikri Kayanin anısına düzenlenen TFF Grassroots- C lisans antrenör kursunda duygulu anlar yaşadı. Burada konuşan Kaya, TÜFAD Başkanı Abdulsamed Karakaş'a teşekkür etti. Kaya, “TFF antrenörlük kursunun Diyarbakır'da olmasında vesile oldu. Ayrıca rahmetli ağabeyim Fikri Kaya ve arkadaşı Mehmet Karaoğlan'ın anısına yapılması bizi çok mutlu etti. Kursiyerlerin alacağı bu eğitimler onların gelecekte başarılı birer antrenör olmasına vesile olacaktır” dedi.


Ziyaret hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

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