DTSO Başkanı Kaya: “Deprem bölgesinde bankalar, Bankalar Birliği'nin aldığı kararlara uymuyor”

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, deprem bölgesindeki bankalarının Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) işletmeler için almış olduğu borçların ertelenmesi kararına uymadığını söyledi.

DTSO Başkanı Kaya, yaptığı açıklamada; Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle on binlerce insan hayatını kaybederken yüz binlerce insan da yaşadığı bölgeyi terk etmek zorunda kaldığını ifade etti. Yaşanan afet, vatandaşların ekonomik, sosyal ve psikolojik olarak büyük zarara uğramasına neden olduğunu belirten Kaya, “Afetten etkilenen bölgelerde yaraların sarılması amacıyla herkes seferber oldu. Bu doğrultuda deprem bölgesinde yaraların sarılması için Türkiye Bankalar Birliği (TBB), deprem bölgesinde yaşayan ve ödeme güçlüğü yaşayan işletmelere yönelik yönelik borç erteleme kararı almıştı. Deprem bölgesi için TBB'nin 15 Şubat 2023 tarihinde aldığı şu karara ‘Deprem bölgesinde yer alan ve depremden zarar gören müşterilerimizin talep etmesi ve zarar gördüklerini belgelendirmeleri halinde müşteri bazında değerlendirilmek üzere, mevcut kredi borçlarına, taksitlerine erteleme imkânının sunulması (31.08.2023 tarihine kadar)' özel ve kamu bankaları uymuyor” dedi.

“İş yeri yıkılanların borçları ertelenmiyor”

Deprem bölgesinde iş yeri yıkılanların borçlarının ertelemediğini belirten Kaya, “Sadece Diyarbakır'da 9 bine yakın iş yeri orta ve ağır hasarlı olduğu için iş yerlerini açamaz haldeler. Bunların yeni bir yerde çalışmaya başlayıncaya kadar kredi borçlarının ertelenmesi gerekiyor. Firmalarımız batı illerinde aldıkları ürünlerin ödemelerini yaparken, sattıkları ürünlerin çoğunu deprem bölgesine sattıkları için tahsilat yapamamaktadırlar. Bankalar Birliğinin bunu görüp aldığı erteleme kararı maalesef ilimizde uygulanmamaktadır. BDDK ve Bankalar Birliğinin bu konuya müdahale etmesini bekliyoruz” ifadelerinde bulundu.