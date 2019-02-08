DTSO Başkanı Kaya: ”Habur sınır kapısındaki sorunların çözülmesi için adımlar attık”

toplantısında, Habur Sınır Kapısı'ndaki sorunların çözülmesi için adımlar attıklarını ve yeni proje ile kapıların genişleyeceğini söyledi.

DTSO toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, DİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Burç Baysal, Dış Ticaret Komisyon Başkanımız Baran Türk ve kentte ihracat yapan firmaların temsilcileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan DTSO Başkanı Kaya, yönetime geldikleri günden itibaren ihracat alanıyla yakından ilgilendiklerini belirtti. Gümrük sahasında çalışma başlattıklarını ifade eden Kaya, havaalanında özel gümrük sahasının açılacağını geçici gümrükleme alanının Gümrük İl Müdürlüğü'nde oluşturulacağını söyledi. Türkiye'deki ihracatçıların sorunları kendi sorunlarıyla örtüşmediğine dikkat çeken Kaya, “Bölgenin ve Diyarbakır'ın özgün sorunları var. Mevcut şirketlerin sorunlarını aşarsak yeni ihracatçılar da oluşur. İhracatçılarımızın kurumlar ile yaşadıkları sorunları bizlere aktarabilirsiniz. Habur sınır kapısındaki sorunlar bu yıl çözüleceği belirtildi ve yeni proje ile kapılar genişleyebilir. Yaya kampüsü de yapılacak. Projenin bir yıl içinde biteceği ve hizmete açılacak. Erbil, Süleymaniye ve Duhok ile işbirliğin ve ticaretin geliştirilmesi için protokoller yaptık. Süleymaniye uçuşları ile ilgili görüşmeler gerçekleştirdik ve Süleymaniye İstanbul uçuşları başladı. İran ambargosu başlayacak. Bizim en önemli önceliğimiz ihracat rakamlarını artırmaktır. Firmaların aktardıkları bizim için oldukça önemli. Hedefimiz Diyarbakır'da üretileni Diyarbakır'da işleyip satacak bir yapı oluşturmaktır” dedi.

“Avrupa merkezli bir yapı kurabiliriz”

DİSİAD Başkanı Baysal ise, uluslararası uçuşların yoğunlaşmasının yeni pazarlara yönelik çalışmalar geliştireceğini belirtti. Baysal, “Tüm bu çalışmaları yan yana koyduğunuz zaman belirli bir aşamaya geliriz. Yapılan çalışmalar birbirini besleyecek. Turizmi de tetikleyecek. İMMİB ortaklığında eğitimler düzenliyoruz. Hedefimiz ihracatı geliştirmek. Yeni Pazar arayışlarını da çalışmak istiyoruz. Avrupa ve Diyarbakır merkezli ihracat şirketleri oluşturmayı hedefliyoruz. Bizim amacımız her firmanın ihracata başlaması, küçük küçük üretimlerini ihraç etmesi. Finans, gelişim, mali işler, üretim, planlama, kurumsallaşma ve satış konularında eğitimler düzenliyoruz” diye konuştu.

“Ticaret merkezi kuruluşu için bir çalışma başlattık”

Dış Ticaret Komisyon Başkanı Türk de, bugüne kadar yaptıkları çalışmalar ile ilgili bilgi vererek, “Eximbank yetkililerini davet ettik. Gelip buraya sunum yaptılar. Eximbank İrtibat Ofisi'ni açtık. Eximbank şubesi için çalışmalarımız devam ediyor. İhracat Destek Ofisi birimini kurduk. Burada eğitim, bilgilendirme, proje gibi desteklerde bulunacağız. Irak'ta Erbil, Süleymaniye ve Duhok Ticaret ve Sanayi odaları ile protokoller imzaladık. Ticaret merkezi kuruluşu için bir çalışma başlattık. Nasıl bir merkez kuracağımız noktasında çalışma yürütüyoruz. Vize Başvuru Merkezi için yer tahsisi çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.

Toplantıda daha sonra Eximbank İrtibat bürosuyla ilgili sunum yapıldı.