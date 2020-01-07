DTSO bazı ihaleleri yargıya taşıyacak

DTSO Başkanı Mehmet Kaya, ortada ihaleyi alelacele yapmayı gerektirecek herhangi bir mücbir sebep yokken bazı kurumların yaptıkları ihalelerde birçoğu il dışında bulunan taahhüt firmalarına davetiye göndererek merkezleri Diyarbakır'da bulunan firmaları ihale dışında tutmalarının kabul edilemez olduğunu söyledi. Kaya, “İlimizde faaliyet yürüten taahhüt firmalarının birçoğu kendi çalışma alanı içerisinde yer alan işleri çok rahatlıkla yerine getirebilecek teknik donanım ve makine parkına sahiptirler. Bazı firmalarımız ise milyonlarca lira değerindeki asfalt plentini kurarak bölgede iş yapabilmenin altyapısını oluşturmuşlardır. Nihayetinde ilgi kamu kurumlarının geçmişte yapmış oldukları ihalelerde yerel firmaların ihaleleri üstlenmesi durumunda işlerini ne derece iyi ve kaliteli yaptıklarına bütün kamuoyu tanıktır. Diyarbakır'ın en güçlü ve en deneyimli taahhüt firmalarına davetiye göndermeden, çoğunluğu il dışındaki firmaları davet ederek ilimiz sınırları içerisindeki altyapı işlerini ihale etmeleri doğru bir yaklaşım değildir. Kurumlar şaibeyi ortadan kaldırmak ve şeffaf bir ihale yöntemi olan açık ihale ile yapmaları gereken ihaleleri davet yöntemi ile yaparak ilimizdeki şirketlerin ihaleye girmelerini engellemişlerdir. Bu durum bir taraftan rekabet koşullarını ortadan kaldırarak devletin zarara uğratılmasına, diğer yandan da ilimizdeki taahhüt firmalarının ihale dışında tutularak iş yapabilme haklarının ellerinden alınmış olmasına neden olmuştur. Geçmişte de Diyarbakır merkezli taahhüt firmalarının birçoğu batı illerinden ihale alamadıkları için şirket merkezlerini Diyarbakır dışına taşımaya başlamışlardı. Davet usulü ihaleyle ilimiz dışındaki taahhüt firmalarına adrese teslim ihale verilmesi, yerli firmaların artık kendi illerinde ihale alamayacaklarını göstermektedir. Bu uygulamaların doğal sonucu olarak yerel firmalarımız tümü ya şirket merkezlerini bölge dışına taşımak, ya da kapatmak zorunda kalacaklardır. Birçok kurumumuzda rekabete açık ihaleler yapılırken bazı kurumların davet yöntemiyle anlaşmalı ve adrese teslim şaibeli ihaleler yapmaları kentte çok ciddi kırılganlıklara neden olmaktadır. Sağladıkları istihdam ve en ağır rekabetçi koşullarda bile başarılı işler çıkararak bölge ve ülke ekonomisine önemli oranda katkı sağlayan taahhüt firmalarının keyfi ve hukuksuz yollarla ihalelere girme koşullarının ortadan kaldırılmasının izah edilebilir bir gerekçesi olamaz. Yapılan şaibeli ihalelerin acil olarak iptal yoluna gidilmemesi durumunda, ihalelerin iptali konusunda DTSO tarafından gerekli adli süreci başlatarak yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacağını buradan kamuoyuna bildiriyoruz” dedi.