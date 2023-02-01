DTSO, eğitim gören girişimcilere 2022 yılı sertifikalarını verdi

Merkez Yenişehir ilçesinde DTSO binasında düzenlenen programda eğitim gören girişimciler 2022 yılı sertifikalarını aldı. Programda konuşma yapan DTSO Başkanı Mehmet Kaya, 2019 yılında başlattıkları yatırımlar sonucunda 3 merkez bünyesinde aktif faaliyetler yürüttüklerini belirtti. Diyarbakır Sanayi Merkezinin nitelikli eğitimin sunulduğu bir alan olduğunu ifade eden Kaya, “Bugüne kadar 2 bin 430 kişiye eğitim verdik. Bu yıl özellikle eğitim programlarının yanında sektörel buluşmalar ve işletmeler eşleştirmeler, istihdam odaklı çalışmaları programımıza aldık. Girişimci Destek Merkezimiz bir yıldır faaliyetlerini yürütüyor. Burada öncelikle bir mentor havuzu oluşturmak için eğitimler düzenledik. Girişimci buluşmaları yaptık. Sinema gibi farklı alanlarda yereldeki kapasiteye baktık ve çeşitli etkinlikler düzenledik. Bu çalışmalar ile yaklaşık bin 500 kişiye ulaştık” dedi.

2023 yılında Gastro İnovasyon Merkezinin faaliyete gireceğini söyleyen Kaya, “Burada da yatırımlarımızı tamamladık. Saha çalışmalarımızı bitirdik. Şimdi eğitimler, atölyeler, şenlik ve sempozyum gibi etkinlikler ile kentin yöresel ürün ve lezzetlerinin sunulacağı ve ticarileşeceği bir yapı oluşturmaya odaklandık” diye konuştu.