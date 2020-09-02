DTSO Fuar ve Markalaşma Komisyonu Mersin'de temaslarda bulundu

Korona virüs salgını nedeniyle 2020 yılında fuarların iptal edilmesi nedeniyle 2021 yılında Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası olarak daha güçlü fuarlar düzenlenmesi ve kent ekonomisine katkı sağlanması açısından, Mersin Yenişehir Belediyesi ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile görüş alışverişinde bulunarak karşılıklı işbirliği yapılacak konular masaya yatırıldı. Bu kapsamda DTSO Fuar Komisyon Başkanı Mehmet Ali Deniz, Meclis Üyeleri Ahmet Akyapı, Abdullah Demirkol ve DTSO Genel Sekreteri Ferdani Gökdere, Mersin TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ile görüşme gerçekleştirdi.

Mersin TSO Yönetim Kurulu Başkanı Kızıltan, fuarların bölgesel düzeyde ele alınmasının önemine değinerek, Diyarbakır ile iş birliğine hazır olduklarını belirtti. DTSO Fuar ve Markalaşma Komisyonu Başkanı Deniz ise DTSO olarak fuarcılık alanında büyük bir deneyime sahip olduklarını ifade ederek, 2021 yılı planlamalarına başladıklarını ve bu kapsamda Mersin ile işbirliği yaparak bölgesel bir fuar düzenleyebileceklerini söyledi.

Mersin TSO ziyaretinden sonra DTSO Fuar ve Markalaşma Komisyonu, Mersin Fuar ve Kongre Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

DTSO Heyeti daha sonra Mersin Yenişehir Belediyesini ziyaret ederek Başkan Yardımcısı Murat Sakuçoğlu ile bir araya geldi. Fuar ve Markalaşma Komisyonu Başkanı Deniz, Diyarbakır'da düzenlenen fuarlarla ilgili bilgi vererek karşılıklı işbirlikleri kurulabileceğini dile getirdi.