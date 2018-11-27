DTSO IKBY ile ilişkileri güçlendirmeye devam ediyor

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Süleymaniye ve Erbil'in ardından Duhok Ticaret ve Sanayi Odasıyla da ticaretin geliştirilmesi için iş birliği protokolü imzaladı.

DTSO öncülüğündeki iş insanları heyetinin, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimindeki (IKBY) temasları devam ediyor. Heyette yer alan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ve Meclis Başkanı Celalettin Birtane, Batman Ticaret ve Sanayi Odası, Yönetim Kurulu ve meclis üyeleri ile Diyarbakır OSB, GÜNTİAD ve DOGÜNKAD IKBY'nin Duhok kentinde bazı temaslarda bulundu. Yapılan görüşmelerin ardından DTSO ile Duhok Ticaret ve Sanayi Odası arasında ticaretin geliştirilmesi için işbirliği protokolü imzalandı.

DTSO Başkanı Kaya ve beraberindeki heyet Duhok Valisi Ferhat Etroşi'yi ziyaret ederek iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için değerlendirmede bulundu.