DTSO kadın meclisi seçimi başladı

DTSO, Kadın Meclisi 1. seçimleri başladı. DTSO toplantı salonunda yapılan seçim sonucunda 48 kişilik kadın meclisi ve sonrasında meclisin kendi içinden 7 kişilik bir yürütme kurulu seçileceği belirtildi. DTSO kadın meclisi dönem sözcüsü Nevin İl, aday listeleriyle ilgili yaklaşık 3 aydır çalışma yürüttüklerini ifade etti. İl, “Seçilen organlarımız var olan meclisimizle yönetim kurullarımızla eş güdüm içerisinde çalışacak. Kadınların seçimlerde fırsat eşliğine sahip olmamasından kaynaklı oda bünyesinde kadın şirketlerinin aktif olması için seçtiğimiz bir model” dedi.

Yaklaşık 600 üyenin oy kullanacağı seçimin saat 16.00'da sona ereceği kaydedildi.