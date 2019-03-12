DTSO Kadın Meclisi seçimleri 11 Nisan'da düzenlenecek

DTSO Kadın Meclisi seçimlerinde odaya kayıtlı işletmelerden şirket yetkilisi olan kadınların, imza sirküleri veya yetki belgesi ile oy kullanabileceği kaydedildi. Düzenlenecek olan Kadın Meclisi seçiminde 48 kişi seçileceği bildirilirken, Kadın Meclisi'ne aday olacak kişilerin 29 Mart 2019 tarihine kadar dilekçeyi doldurarak DTSO Kadın Meclisi'nden sorumlu personele iletmesi gerektiği ifade edildi. Kadın Meclisi seçim çalışması için kadın yetkililerin yer aldığı üye listesinin DTSO tarafından hazırlandığı, meclis için başvuruda bulunan kadınların yer aldığı oy pusulalarında seçilecek kadınların işaretlenmesi usulüyle yapılacağı, en çok oy alanların listelenerek alınan oya göre 48 kişinin belirleneceği vurgulandı. 48 kişilik Kadın Meclisi'nin 30 Nisan 2019 tarihine kadar kendi içinde başkan ve yürütme kurulunu seçerek Kadın Meclisi ve organlarının seçimini tamamlayacağı bildirildi.