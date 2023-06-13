DTSO: “Kentin ihracatını arttırmak için nitelikli personel şart”

Son aylarda moda tasarım, yazılım dilleri gibi farklı alanlarda nitelikli işler için eğitimler veren Sanayi Mektebi bünyesinde, UNDP ve UK Aid işbirliğinde “Deprem Sonrası Erken Toparlanma İçin Mesleki Eğitim, İstihdam ve Sosyal Hizmet Aracılığıyla Toplum Temelli Modeller Oluşturma Projesi” kapsamında, bu kez “Dış Ticaret Uzmanlığı” paket bir eğitim programı başlatıldı.

Eğitim programı hakkında bilgi veren Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Tayınlamak, kentte sanayi altyapısının son 5 yıldır yerel kurumlar işbirliğinde yaptıkları yatırımlar ile geliştiğini söyledi.

Sanayi alanında yatırım yapan işletme sayısında ve ihracata yönelen sanayi işletmelerinin sayısında önemli bir artış olduğunu belirten Tayınlamak, “Ancak en temel sorunlardan biri dış ticaret alanında deneyimli personel bulmak. İşletmelerden aldığımız geri dönüşlere göre dış ticaret süreçlerini bilen, dış ticarette hukuksal süreç, destek yönetim sistemi, ihracata yönelik devlet destekleri ve gümrükleme işlemlerine hakim, yeni pazar araştırma ve dış ticaret istihbaratı konusunda püf noktaları ve yöntemleri öğrenerek kendini geliştirebilecek kişiler yetiştirmek istiyoruz. Bunun için 10 gün yüz yüze, 20 gün online, toplam 120 saatlik bir eğitim programı uygulayacağız. Eğitim süresince ihracat deneyimine sahip işletmelerin yetkilileri katılımcılar ile buluşacak deneyimlerini aktaracak ve eğitim sonrasında staj ve istihdam için eşleştirme desteği de sunulacak ” dedi.

Diyarbakır'ın, potansiyelinin oldukça altında ihracat yaptığını aktaran Tayınlamak, “Son yıllarda gelişmekle beraber belirli pazarlara ürün satıyoruz ve pazar çeşitliliğimiz düşük. İşletmelerimizin ürettikleri ürünler çoğunlukla farklı pazarlara aracılar üzerinden sunuluyor. İhracat yapan işletmelerimizin yeni pazarlara erişimi ve henüz ihracata başlayamayan işletmelerimizin ihracat alt yapılarının geliştirilmesi için finansa erişim, kamusal destekler, yeni pazar araştırmaları, dış ticaret istihbaratı, alım heyetlerine yönelik çalışmalar oldukça önemli. Yeni pazarlara açılmak ve sürdürülebilir ticari işbirlikleri oluşturmak da işletmelerin dış ticaret alanında altyapılarının geliştirilmesi ile başlıyor. Bu eğitim programını bu amaçla düzenliyoruz. Eğitim süresince de ihracat yapan ve yapmak isteyen tüm işletmelerimiz ile de iletişim kuracağız. Eğitim programı için desteklerini alacak, işletme buluşmaları ve staj programları ile eğitim katılımcılarımız ile işletmelerimizi buluşturacağız” diye konuştu.

Tayınlamak, eğitim programı başvurularının 23 Haziran 2023 tarihine kadar devam edeceğini belirterek, bu eğitime yaş, cinsiyet gibi kriterler koymadıklarını, bu alanda çalışmak isteyen herkesin başvurusuna açık olduğunu, tek kriterlerinin A1 seviyesinde İngilizce bilgisine sahip olmak olduğunu belirterek sözlerini tamamladı.