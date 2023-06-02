DTSO, mesleki ve teknik lisesi öğrencilerini sektörle buluşturdu

Meslek Komitesi, DTSO Teknik Koleji ile Diyarbakır Anadolu Teknik Endüstri Meslek Lisesi mobilya bölümü öğrencilerini mobilya sektörüyle buluşturdu.

DTSO Teknik Koleji ve Diyarbakır Anadolu Teknik Endüstri Meslek Lisesi mobilya bölümü öğrencilerini mobilya sektörüyle buluşturan DTSO 13. Dayanıklı Tüketim Malları ve Mobilya Meslek Grubu Komitesi, Diyarbakır OSB'de üretim yapan fabrikaları ziyaret ederek staj ve istihdam olanakları konularında bilgi aldılar.

13. Meslek Komitesinin organize ettiği sektör buluşmalarıyla sanayinin iş gücünün sağlanması, öğrencilerin meslek edinmesi ve işsizliğin azaltılmasına önemli katkılar sunacak.

Sektör buluşması programı hakkında bilgi veren DTSO 13. Meslek Komite Başkanı Abdullah Dostdoğru, mesleki eğitim alan öğrencilerin kendilerini donanımlı yetiştirmelerinin önemli olduğuna dikkat çekerek, öğrencilerin bir taraftan eğitimlerini sürdürürken diğer taraftan sahada pratik çalışmalarını sürdürmelerinin oldukça önemli olduğunu söyledi.

Sektör buluşmalarının istihdama katkı sağlayacağını belirten Dostdoğru, “Meslek lisesinde okuyan öğrencilerin sanayinin işgücü ihtiyacını karşılamaları için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sektör buluşmalarıyla uzun yıllardır mobilya sektöründe yer alanlar tecrübelerini yeni nesle aktarıyorlar ve öğrenciler mezun olmadan mobilya sektörünün aranan elemanı oluyorlar” dedi.