DTSO ve DTB, 40 bin tonluk pamuk deposu kuruyor

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) oda, borsa müşterek toplantısının 8.si gerçekleştirildi. Toplantıda DTSO Başkanı Mehmet Kaya, DTB Başkanı Engin Yeşil ve oda ile borsanın yönetim kurulu üyeleri katıldı. Oda ve borsanın müşterek çalışmalarıyla kentte yapılabilecek projeler ile planlanan çalışmalar değerlendirildi. Yapılan değerlendirmelerin ardından kentte pamuk üreticilerinin talepleri doğrultusunda oda ve borsa işbirliğinde 40 bin tonluk lisanslı pamuk deposunun kurulmasına karar verildiği belirtildi.