DTSO ve STK'lardan İran'a yardım eli

İran'da yaşanan sel felaketinden ardından Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ve STK'ların iş birliğiyle başlatılan kampanya kapsamında toplanan yardımlar İran'a gönderildi.

DTSO ve sivil toplum örgütleri İran'da yaşanan sel felaketinin ardından selzedeler için yardım kampanyası başlatmıştı. Kampanya kapsamında toplanan yardımlar bugün Kızılay tarafından İran'a götürülmeye başlandı.

Toplanan yardımlara ilişkin bilgi veren DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdal Avşar, sivil toplum örgütleriyle birlikte yardım kampanyasında koordineli bir şekilde çalıştıklarını belirtti. Avşar, “Urmiye Ticaret ve Sanayi Odası'nda aldığımız ihtiyaç listesi ve taleplere göre yardımları topladık. Topladığımız bir tır yardımı bugün Kızılay aracılığıyla İran'a gönderdik. Yardım kampanyasına duyarlılık gösteren tüm insanlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.