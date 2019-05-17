DTSO yönetimi engelli vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu

DTSO tarafından düzenlenen iftar programına DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdal Avşar, Diyarbakır Altı Nokta Görme Engelliler, Diyarbakır Bedensel Engelli Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Diyarbakır Bedensel Engelliler Derneği, Zihinsel Engelliler ve Umut Var Derneği'nin başkanları ve dernek üyeleri katıldı.

DTSO Başkan Yardımcısı Avşar, oruçların açılmasının ardından vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi.

Engelli vatandaşlar da etkinlik dolayısıyla DTSO yönetimine teşekkür etti.